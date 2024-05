Martinho da Vila lança seu 53º álbum aos 86 anos, sem planos de parar

No alto dos 86 anos, o sambista Martinho da Vila lançou nesta semana seu 53º álbum, “Violões e cavaquinhos“, com canções inéditas e clássicos do jeito que ele sempre quis gravar.

“Carro velho, se fica parado, depois não funciona. Por isso não paro”, explicou o cantor ao Radar.

“Eu gosto de fazer tudo devagar. É uma filosofia de vida. Quem faz as coisas devagar faz mais coisas. E sempre chega no objetivo. Com uma vantagem: chega descansado”, acrescentou o autor de “Devagar, devagarinho”, que tem shows marcados no Uruguai e na Europa.