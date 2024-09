Marisa Orth estrela produção em aquarela que aborda saúde mental

A atriz Marisa Orth será uma das estrelas que figurarão em “Tubaroa”, novo curta de animação do roteirista Bruno H. Castro. A produção em aquarela acompanha a conversa entre uma tubarão-tigre grávida e faminta e um pescador ganancioso, interpretados por Marisa e pelo ator Kelner Macedo, respectivamente, que adentraram o curta já de início.

Entre outros temas, Bruno pretende que a animação aborde assuntos como autodestruição, o poder do diálogo e a importância da vulnerabilidade, temas que considera fundamentais atualmente, em meio às discussões de burnout e fadiga mental.

“É um texto bem potente e pessoal. Estou feliz com ele, o filme trata sobre a importância do respeito do ser humano com a natureza e, numa camada mais profunda, reflete sobre a relação de um homem com as drogas”, disse o roteirista.

Por trás da direção de arte da animação está Guilherme Petreca, desenhista de storyboards de projetos de animação. A animação também conta com a produtora-executiva Liana Vila Nova, pesquisadora em educação da imagem e audiovisual para o público jovem e infantil.

O projeto está sendo desenvolvido com uma equipe de Recife que conta com Liana e Mary Cantarelli, produtora associada, e a direção é uma parceria com Tiago Minamisawa, que também desenvolveu o curta “Sangro”, premiado no Festival de Chicago e no Festival de Gramado.