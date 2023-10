Marinha inicia construção do primeiro navio polar feito no Brasil

Atualizado em 16 out 2023, 14h27 - Publicado em 17 out 2023, 08h30

A Marinha vai realizar, nesta terça, no Espírito Santo, a cerimônia de início da construção do Navio Polar Almirante Saldanha, o primeiro do tipo a ser produzido em solo brasileiro, no Estaleiro Jurong Aracruz.

Com capacidade de operar nas águas geladas da região Antártica, o Almirante Saldanha ampliará o suporte logístico à Estação Antártica Comandante Ferraz e incrementará as atividades de pesquisa científica no Continente Austral.

A previsão da Marinha é de que o navio seja incorporado à Força Naval no segundo semestre de 2025. O Navio terá cerca de 103 metros de comprimento, autonomia de 70 dias e tripulação de 95 pessoas, incluindo 26 pesquisadores.

