Marinha entrega manutenção de navio porta-helicópteros aos ingleses

A Diretoria Industrial da Marinha fechou um contrato com a empresa inglesa Devonport Royal Dockyard Limited, com dispensa de licitação, no valor de 80 milhões de reais (11,1 milhões de libras) para serviços continuados necessários para prover a manutenção preventiva e corretiva, além da transferência de conhecimentos, para apoiar as atividades de manutenção e reparo, todas relacionadas a equipamentos e sistemas do Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”. Trata-se de um navio porta-helicópteros.