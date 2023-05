Marina quer defender estrutura do MMA no Congresso: ‘vamos para o debate’

A apresentação do relatório da Câmara dos Deputados sobre a Medida Provisória da organização administrativa do governo Lula retira a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e outros órgãos do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. O texto é de autoria do líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL).

A ministra Marina Silva disse nesta terça que vai lutar pela estrutura de sua pasta no Congresso e fez duras críticas às medidas propostas pelo deputado emedebista.

“Qualquer tentativa de desmontar o sistema nacional do Meio Ambiente brasileiro é um desserviço à sociedade brasileira, é um desserviço ao estado brasileiro. E isso pode causar gravíssimos prejuízos aos interesses econômicos, sociais e ambientais do nosso país”, afirmou Marina ao lado do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

“Com todo o respeito ao Congresso Nacional, com a autonomia que ele tem, vamos para o debate e para o convencimento com os senhores parlamentares que isso não ajuda o Brasil, nem a agricultura brasileira, nem o desenvolvimento econômico do Brasil, em absolutamente nada”, seguiu.

Nos últimos dias, a ministra está no centro de um embate interno do governo. Um parecer do Ibama contrário a atividades da Petrobras na foz do Rio Amazonas gerou disputas entre os Ministérios do Meio Ambiente e Minas e Energia. O impasse fez com que o líder governista no Congresso, Randolfe Rodrigues, saísse da Rede Sustentabilidade, partido de Marina.