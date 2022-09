Marina está mais calejada e ousada, diz Lula sobre propostas da aliada

Durante o evento que selou o apoio de Marina Silva (Rede) à candidatura de Lula (PT) à presidência da República, ocorrido nesta segunda em São Paulo, o petista afirmou que, apesar da distância com a sua ex-ministra do Meio Ambiente nos último anos, o momento é grave e demanda união. Segundo ele, a “democracia está correndo risco no país”. Nesse sentido, disse ele, Marina se apresenta como uma política “muito mais calejada” e “mais ousada” do que no passado e que suas ideias para o meio ambiente serão levadas em consideração em seu projeto de governo.

“A Marina está muito mais calejada, muito mais experimentada e eu diria até mais ousada [do que foi no passado]. Porque o programa que ela apresenta é um programa ousado num país que precisa levar mais a sério a questão ambiental, a questão do clima, porque o mundo está a exigir do Brasil um comportamento civilizado, que nos obriga a ter em conta que não haverá discussão sobre projeto de desenvolvimento se você não colocar a questão ambiental na mesa e no programa”, disse o petista.

Lula reconheceu o afastamento recente de sua ex-ministra, mas afirmou que o momento exige compreensão de ambas as partes. Marina foi muito atacada pelo petismo quando disputou a presidência em 2014 contra Dilma Rousseff (PT). Dois anos mais tarde, ela apoiou o impeachment da petista.

“Eu, na verdade, nunca estive tão distante politicamente e ideologicamente da Marina. Eu acho que, na política, de vez em quando nós tomamos decisões e essas decisões nos fazem percorrer determinados caminhos. Nem sempre a gente se encontra nesse caminho, mas também tem momentos na história em que a gente se reencontra. E eu acho que esse reencontro é importante por algumas razões. Não apenas pela qualidade da proposta de programa que a Marina apresenta, mas eu penso que muito mais pelo momento político que a gente está vivendo. Eu acho que a minha geração […] não estava habituada a fazer política disseminando ódio e violência como nós estamos vivendo agora […] Eu acho que o momento que nós estamos vivendo exige muito mais compreensão de todas as pessoas que fazem política, porque a democracia está correndo risco nesse país”, disse.