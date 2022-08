Maria Thereza assume o comando do STJ nesta quinta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em cerimônia na tarde desta quinta, a ministra Maria Thereza de Assis Moura toma posse como a 20ª presidente do STJ. Ao lado dela, o ministro Og Fernandes assume a vice-presidência da Corte.

Os dois vão conduzir o STJ e o Conselho da Justiça Federal no biênio 2022-2024, em substituição aos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, respectivamente.

A cerimônia, a partir de 17h, será concorrida e poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.

A futura presidente do STJ é natural de São Paulo, onde iniciou a trajetória acadêmica e profissional. Mestre e doutora em direito processual pela USP – instituição na qual também leciona –, tem especialização em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra, Instituto de Direito Penal Econômico Europeu e IBCCRIM.

Ministra do STJ desde 2006, atuou na Sexta Turma e na Terceira Seção – exercendo a presidência de ambos os colegiados de direito penal –, além de integrar, desde 2011, a Corte Especial.

Nascido no Recife, o ministro Og Fernandes se formou em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1974, e também é bacharel em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, onde lecionou, como professor auxiliar, a disciplina direito processual penal. Atuou como repórter, advogado, juiz de direito e desembargador.

Ministro do STJ desde 2008, integrou a Terceira Seção e a Sexta Turma. Presidiu a Sexta Turma no biênio 2012-2014. Foi membro da Comissão de Regimento Interno do tribunal e corregedor-geral da Justiça Federal.

Atualmente, o magistrado compõe a Corte Especial, a Primeira Seção e a Segunda Turma (da qual foi presidente no período 2015-2017), integra o Conselho de Administração e preside a Comissão de Documentação do tribunal. É diretor-geral da Enfam.