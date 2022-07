Marcos Valério dá banho de água fria em Eduardo Bolsonaro

O Radar mostrou nesta semana que o deputado Eduardo Bolsonaro, animado com as revelações de Marcos Valério em sua delação, decidiu convocar o operador petista do Mensalão para falar na Câmara.

O filho do presidente conseguiu até aprovar um chamado oficial da Comissão de Segurança Pública para que o delator prestasse seu depoimento sobre as revelações que fez envolvendo o PT e a facção criminosa PCC. O conteúdo da delação foi publicado pelo repórter de VEJA Hugo Marques.

Nesta quinta, a comissão entrou em contato com Valério para agendar seu depoimento no Congresso. O que disse o delator? Valério recusou comparecer. Com isso, a audiência foi cancelada. Assunto encerrado.

