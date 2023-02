Marcos do Val recua sobre renúncia: ‘foi um desabafo nas redes sociais’

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) voltou atrás sobre deixar o seu mandato no Senado e sair “definitivamente da política”. Nesta quinta, ele disse que o anúncio que transmitiu ao vivo em suas redes sociais durante a madrugada ocorreu em “momento de muita raiva”, depois de ter trabalhado para a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) à Presidência do Senado e ser chamado de traidor pelo MBL.

Na mesma live, Do Val antecipou informações de uma reportagem de Veja que seria publicada nesta sexta-feira dando conta de um plano de golpe envolvendo Jair Bolsonaro e o agora ex-deputado Daniel Silveira. “Naquela hora que eu postei, se fosse no horário comercial, eu tinha saído [da política]”, disse Do Val, em entrevista nesta quinta em seu gabinete no Senado.

O senador, que ainda tem quatro anos de mandato, afirmou que desistiu de deixar o cargo também pelo apelo de seus colegas de Parlamento. Ele disse ter recebido ligações de Flávio e Eduardo Bolsonaro, de David Alcolumbre, de Rodrigo Pacheco, de Weverton Rocha, de Sérgio Moro, de Eliziane Gama.

Entre as outras justificativas para não deixar o mandato, estão o seu desejo de participar de uma CPI para investigar servidores que teriam prevaricado nos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília, a sua desconfiança com a sua suplente no Senado e o apelo de sua família.

“Essa possibilidade de assumir alguém no meu lugar é zero porque eu não posso deixar todo o trabalho que fiz até aqui ser destruído nos próximos quatro anos. E não posso largar a missão que assumi sozinho até agora para apresentar para a sociedade e para a imprensa quem prevaricou [nos ataques do dia 8]. Claro que eu já tenho todos os nomes, tenho bastante documento, mas só na CPI que eu vou poder mostrar para vocês oficialmente. Então a decisão se eu permaneço ainda não foi tomada”, disse.