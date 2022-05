Márcio França diz que é ‘terceira via’ contra PSDB e PT em São Paulo

Em entrevista à BandNews nesta segunda, o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) voltou a falar sobre a disputa ao Executivo paulista e reafirmou a sua candidatura no estado — a qual classificou como uma opção de “terceira via”.

Aliado de Geraldo Alckmin (PSB) — que no último sábado oficializou sua chapa à Presidência com o ex-presidente Lula (PT) –, França deverá enfrentar Fernando Haddad (PT).

“Continuamos conversando, mas o mais provável é que tenhamos duas candidaturas (…) o Brasil tentou encontrar uma terceira via e não encontrou, mas São Paulo encontrou. São Paulo tem a terceira via, essa coisa de conseguir juntar. Eu me relaciono tanto com pessoas que representam o Bolsonaro quanto pessoas ligadas ao Lula”, declarou França, que tem defendido publicamente que seu nome é o que teria mais chances de vencer um eventual segundo turno contra Rodrigo Garcia ou Tarcísio de Freitas.

As últimas pesquisas de intenção de voto mostram Haddad liderando a disputa no estado de São Paulo, seguido por França. Em terceiro — e dividindo o segundo lugar na margem de erro com o ex-governador –, aparece o ex-ministro de Bolsonaro e, por último, o atual governador Rodrigo Garcia.