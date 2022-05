Marcelo Queiroga lança estratégia de vacinação de fronteiras

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lança o Plano de Ação: Estratégia de Vacinação de Fronteiras – Agenda 2022, neste sábado, em Tabatinga (AM). O planejamento quer fortalecer as políticas de vacinação nas regiões de fronteira nacional e internacional.

A ação tem como alvo cerca de 1,3 milhão de pessoas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina, que residem em 33 cidades gêmeas brasileiras, onde há um alto deslocamento diário da população entre países.

A estratégia será implementada em 14 etapas, cada uma com duração de 10 dias, no período de 7 de maio a 10 de novembro deste ano. Serão ofertados todos os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação para atualização da situação vacinal dos moradores das cidades de fronteira.

O governo também convidará países que fazem fronteira com o Brasil para aderir a estratégia e fortalecer as ações de imunização na região de fronteira, além de melhorar o acesso da população aos serviços de vacinação, sem distinção da nacionalidade.

Continua após a publicidade