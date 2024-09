Marçal anuncia mais um nome para equipe de governo, se for eleito

Tendo em vista os episódios recentes de violência durante debates entre candidatos à prefeitura de São Paulo e membros de suas campanhas, Pablo Marçal (PRTB) convocou a imprensa para uma coletiva na noite desta terça-feira no salão de um hotel na região central da capital paulista.

Na ocasião, o candidato do PRTB reafirmou o convite aceito pelo economista Marcos Cintra, que estava presente, para assumir a cadeira de secretário da Fazenda de seu governo, caso eleito. Além disso, anunciou Wilson Modesto Pollara para a pasta da Saúde. Pollara é médico, e atual titular da mesma secretaria em Goiânia (GO).

Com a presença virtual do médico, que participou da coletiva por meio de chamada de vídeo, Marçal prometeu “zerar” em 18 semanas a fila de exames do sistema público de saúde municipal, mesmo destacando que sua campanha “não tem dinheiro para vencer as eleições”.

Prefeitura “quebrada”

Marcos Cintra foi, segundo Pablo Marçal, um convidado de honra para a coletiva. Na oportunidade, o economista reforçou seu apoio ao candidato do PRTB, e disse que a prefeitura do município hoje está “quebrada”.

“São Paulo é a cidade mais rica da América Latina, e eu acabei de falar que ela está falida financeiramente, mas é rica economicamente. São R$80 bilhões de reais de passivo descoberto, e R$230 bilhões de passivo atuarial, que vai comprometer pagamentos de aposentados e pensionistas”, ressaltou o economista.