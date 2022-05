Mano Brown entrevista filósofa Sueli Carneiro em seu podcast

O próximo episódio do podcast de entrevistas de Mano Brown, que vai ao ar nesta quinta-feira, trará uma conversa de cerca de três horas com a filósofa e escritora Sueli Carneiro, uma das precursoras do feminismo antirracista no Brasil. Fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra, ela será homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti.

O programa Mano Mano, conduzido pelo líder do Racionais MC’s, está em sua segunda temporada no Spotify depois de alcançar o topo da lista de podcasts mais ouvidos da plataforma. O episódio com o ex-presidente Lula foi o mais reproduzido do ano passado. Nesta segunda temporada, Brown já entrevistou, por exemplo, o rapper Emicida e a ex-presidente Dilma Rousseff.

Sueli Carneiro discutirá com o MC igualdade racial no país. Doutora honoris causa pela UNB, ela é autora de “Escritos de uma vida” e “Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil”. O Geledés foi fundado em 1988 em defesa das mulheres e dos negros por entender que esses dois segmentos da sociedade são os mais prejudicados pelo racismo persistente no Brasil.