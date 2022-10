Manifestantes recuam de ato contra Bolsonaro em Pelotas

Atualizado em 11 out 2022, 12h32 - Publicado em 11 out 2022, 12h25

Por Ramiro Brites Atualizado em 11 out 2022, 12h32 - Publicado em 11 out 2022, 12h25

Após o deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) pedir no MP a proibição do ato convocado pela Universidade Federal de Pelotas, a própria instituição resolveu recuar e cancelar a manifestação. A aula aberta sobre o bloqueio do orçamento na Educação estava agendada para o mesmo horário em que Jair Bolsonaro visitará a cidade.

“A Aula Aberta ‘UFPel no teu mundo’, que ocorreria na tarde desta terça-feira (11), será transferida devido às condições climáticas desfavoráveis para a realização das atividades programadas. A nova data e local serão informados em breve”, disse comunicado publicado nas redes sociais da universidade.

O pedido de Sanderson para a proibição do ato ecoou no município. Entidades de comerciantes e ruralistas emitiram nota conjunta, em apoio a Bolsonaro e contra a atividade universitária. Segundo a carta, a manifestação seria um uso da instituição federal para defender a posição partidária dos dirigentes da universidade.

“O cancelamento de atividades do calendário acadêmico previamente programadas na UFPEL, com assinatura dos gestores da instituição, dias após áudios e manifestações públicas de gestores e ex-gestores da Universidade convocando para atos partidários, justamente no dia em que um dos candidatos ao pleito se fará presente no município em campanha eleitoral, parece-nos um desses usos indevidos das instituições públicas, rumo que esperamos seja corrigido”, disse o documento.

Um áudio, supostamente gravado pelo ex-reitor Pedro Hallal, que convoca os estudantes a um ato contra Bolsonaro, circula na cidade. Epidemiologista, Hallal foi uma voz dissonante ao presidente durante a pandemia, inclusive, sendo ouvido por senadores na CPI da Covid.