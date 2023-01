Manifestantes invadem Congresso e tentam acessar Plenário da Câmara

Apoiadores de Jair Bolsonaro, inconformados com a vitória de Lula nas eleições, invadiram na tarde deste domingo a sede do Congresso Nacional. Os manifestantes entraram no interior da sede do Legislativo e tentam ocupar o Plenário da Câmara.

A rampa, gramado e cúpula externa do Congresso Nacional foram tomados pelos manifestantes. Parte do grupo se dirigiu ao Palácio do Planalto e há relatos de invasão ao estacionamento do prédio.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, repudiou os “atos antidemocráticos”. Ele afirmou que está em contato com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e que as forças de segurança estão empenhadas no combate às invasões.