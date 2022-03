Mamãe Falei se desfilia do Podemos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Podemos acaba de informar que recebeu e acatou a desfiliação do deputado estadual paulista Arthur do Val, vulgo “Mamãe Falei“, que na semana passada disse, em áudios vazados, que as mulheres ucranianas “são fáceis, porque são pobres”, entre outros absurdos.

Nesta segunda-feira, o partido abriu um processo disciplinar interno para analisar um pedido de expulsão do deputado, que se filiou à legenda em janeiro. Mamãe Falei também é alvo de pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo.

No comunicado sobre a desfiliação, o Podemos lembrou que a decisão foi tomada no Dia Internacional da Mulher.

Nesta segunda, em entrevista à Folha de S.Paulo, Arthur do Val anunciou que vai se afastar do MBL, movimento que o projetou para a política.