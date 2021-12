Malafaia está inconformado com o resultado da eleição no Chile

O pastor Silas Malafaia, aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, não está feliz com o avanço de governos de esquerda na América Latina.

Depois da vitória do líder estudantil Gabriel Boric como presidente do Chile neste domingo, o religioso teme que uma guinada progressista também possa ocorrer no Brasil.

Malafaia culpa a própria esquerda pela sua volta ao poder em países latino-americanos como México, Argentina, Peru e Bolívia. Segundo ele, governos desse campo ideológico arruinaram a economia de seus países e mais tarde se venderam como opção aos ajustes feitos por governos de direita.

“A esquerda instala o caos e depois perde a eleição. Ai vem outro presidente que não é da esquerda e tenta consertar. Depois, a esquerda vende a bonança para tomar o poder de novo. E coitado do povo que é enganado”, disse Malafaia.

O pastor disse que a política da esquerda é feita por gente “cínica e mentirosa” e que no Brasil o caos foi instalado depois da roubalheira na Petrobras e das desonerações fiscais realizadas no governo de Dilma Rousseff.

“É o mesmo jogo no Brasil. Aconteceu o maior esquema de roubalheira da história política do país, uma vergonha. Um gerentezinho de droga da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares, irmão. Ai eles deixam o país com a economia ferrada. Renunciaram no governo da Dilma mais de 500 bilhões de reais em renúncia fiscal. Isso pra dar geladeira, fogão, linha branca, pro povo. Baixaram a conta de luz na marra e instalaram o caos”, afirmou.

Malafaia está convencido que neste ciclo que ele relatou a volta da esquerda ao poder leva ao um caos ainda maior. “O outro presidente vem e administra o caos que eles deixaram. Depois, eles vêm como salvadores na pátria. É a gente mais cínica e mentirosa. É o que aconteceu com a Argentina e as outras nações. E agora quando eles voltam, o caos fica pior”, disse.