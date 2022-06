Malafaia cobra prisão de prefeitos no esquema do MEC

Depois de anunciar a divulgação de um vídeo “quentíssimo” para comentar a prisão de Milton Ribeiro, o pastor Silas Malafaia voltou a defender as investigações contra o ex-ministro e cobrou a prisão de prefeitos envolvidos no esquema de liberação de verbas do Ministério da Educação.

“Algumas coisas estranhas. Primeiro, foi o ministro que denunciou à CGU de que suspeitava do envolvimento de pastores (…) Depois, outro fato. Se eles estão presos por suspeita de corrupção, cadê os prefeitos? Não tem prefeito suspeito? Corromperam quem? Ué, a Polícia Federal não pediu a prisão de prefeitos? Como é que é isso? Estranho, né?”, disse.

O líder da Assembleia de Deus ainda afagou o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre críticas de corrupção e, referindo-se ao PT, afirmou que o atual mandatário não tem envolvimento em casos de corrupção e que nunca foi condenado.

“Nós denunciamos e nós queremos investigação séria, doa a quem doer”, disse, mencionando a pressão da bancada evangélica pela apuração das denúncias no MEC.

Desde que o caso veio à tona, em março, Malafaia declarou ser a favor do ‘aprofundamento’ das investigações das irregularidades envolvendo Ribeiro, prefeitos e pastores, e defendeu o afastamento do ex-ministro do MEC enquanto durassem as apurações.

“Vai fazer um favor aos pastores evangélicos no Brasil. Somos mais de 200.000 pastores no país e não vamos tomar lama por causa de dois camaradas”, disse na ocasião.

Continua após a publicidade