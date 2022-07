Malafaia cobra investigação, mas acredita que Milton Ribeiro é inocente

Importante aliado de Jair Bolsonaro no meio evangélico, o pastor Silas Malafaia ainda não está convencido do papel de Milton Ribeiro no escândalo recente do MEC. O ex-chefe da Educação caiu do cargo em março após denúncias de suspeitas de corrupção envolvendo o seu nome e o de pastores evangélicos.

Ribeiro teve prisão preventiva decretada no fim de junho no âmbito de uma operação da Polícia Federal. Malafaia criticou a sua prisão e disse que faltam provas neste momento que desabonem a conduta do antigo auxiliar de Bolsonaro.

“Não vou botar a minha mão no fogo por ninguém, mas pela índole do Milton eu pessoalmente não acredito que ele esteja envolvido. Tem que fazer investigação profunda, como defendi lá atrás, mas a maneira como a prisão ocorreu foi absurda, com provas frágeis e áudios vazados criminosamente”, disse.