Maitê Proença recita Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras

No próximo dia 7, a Academia Brasileira de Letras abre a série de eventos culturais públicos de 2023 com o recital “Poesia na Academia”.

O evento contará com a presença de dois ícones da dramaturgia brasileira, as atrizes Beth Goulart e Maitê Proença. As intérpretes apresentarão poemas do fundados da Casa, Machado de Assis, e de onze acadêmicos contemporâneos.

O evento, gratuito, será realizado no Teatro R. Magalhães Jr., no centro do Rio de Janeiro, e começa às 16h. As inscrições podem ser feitas até 6 de março pelo site da ABL.