Mais um agente da Abin ganha cargo no Planalto

Dando prosseguimento ao seu projeto de alocar arapongas da Agência Brasileira de Inteligência nos ministérios, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, nomeou nesta quarta um servidor da área de inteligência para uma das áreas mais sensíveis do governo, a Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, por onde passam as futuras legislações do governo. Na nomeação, só consta a matrícula do servidor nomeado, o que preserva sua identidade.