Mais de 70% de compras para pets são feitas em lojas de bairro

Uma pesquisa feita pela Gelt, plataforma online de cashback para compras do dia-a-dia, mapeou os hábitos de consumo dos “pais de pet” no país. Foram pesquisados 50.000 donos de bichos de estimação em todas as regiões do Brasil.

Do total, 71% compram produtos para seus pets em lojas e mercados de bairro em detrimento das grandes redes varejistas, que ficam com 29% das compras deste segmento.

O levantamento mostrou ainda que domingo de manhã é o momento em que os pais de pet preferencialmente compram produtos para os bichos.

Outra conclusão da pesquisa foi que os donos costumam gastar 10% mais em suas compras quando incluem produtos para seus animais de estimação.

Por fim, o levantamento ainda mostrou que a maioria dos donos de pet (62% do total) vive sozinho ou no máximo com uma pessoa e 44% não têm filhos.