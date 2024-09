Mais de 30 estatais assinam Pacto pela Diversidade promovido pelo governo

Giro VEJA - quarta, 4 de setembro

O jogo aperta na sucessão na Câmara e Marina Silva prevê fim do Pantanal

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, desistiu de sua candidatura à presidência da Câmara. Em nota, o deputado federal afirmou nesta quarta-feira, 4, que vai apoiar o líder do partido na Casa, Hugo Mota. A desistência do parlamentar e o futuro do Pantanal são os destaques do Giro VEJA.