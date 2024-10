Mais 239 brasileiros e seus familiares são resgatados no Líbano

O Brasil resgatou, nesta quinta-feira, mais 239 brasileiros que estavam no Líbano, juntamente com seus familiares e três animais de estimação. Os repatriados devem chegar ao Aeroporto de Guarulhos na madrugada desta sexta-feira. Com esse grupo, o Brasil terá resgatado 1.638 pessoas e 19 pets, de um total de mais de 3.000 nacionais que estão no Líbano e que manifestaram interesse na repatriação após ataques israelenses ao país, conforme informações do Itamaraty.

A primeira escala da operação pousou no Brasil em 6 de outubro. O grupo com 229 passageiros e três animais domésticos foi recebido pelo presidente Lula, que disse que o país fará esforços para trazer todos os brasileiros e familiares que necessitarem.

A operação de acolhimento de brasileiros repatriados conta com a colaboração do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que auxilia no controle migratório e na identificação dos recém-chegados. O trabalho é feito com apoio da PF e da PRF.

“O atendimento dos repatriados dura cerca de 30 minutos. Uma equipe especializada da PF cuida do controle migratório e a PRF auxilia na logística”, explicou a diretora de Migrações do MJSP, Luana Medeiros.

Além disso, quando retornam ao Brasil, os repatriados são recebidos por equipes especializadas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que avaliam as condições e necessidades dessas famílias, dando o encaminhamento necessário.