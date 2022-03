Maioria dos brasileiros acha que Ucrânia tem mais razão, diz Ipespe

A maioria dos brasileiros acha que a Ucrânia tem mais razão no conflito com a Rússia, segundo a pesquisa eleitoral contrata pela XP ao Ipespe divulgada nesta sexta-feira. Conforme o Radar mostrou na última terça, a pesquisa, que tem como foco identificar em quem os eleitores vão votar para presidente em outubro, perguntou pela primeira vez a opinião dos cidadãos sobre a agressão russa à Ucrânia.

Segundo o levantamento, 97% dos brasileiros tomaram conhecimento do conflito e 56% dos ouvidos acham que a Ucrânia tem mais razão. Apenas 8% disseram que a Rússia tem mais razão, enquanto 17% responderam que nenhum dos dois lados tem razão. Somente 3% dos ouvidos deram razão a ambas as partes e 17% não souberam responder.

A pesquisa mostrou que um terço dos brasileiros, ou 33%, acham que a postura de Jair Bolsonaro perante ao conflito é totalmente errada. Outros 15% acham que o presidente lida com a questão de forma parcialmente errada. Já os que acham que o presidente está parcialmente correto corresponderam a 17% dos ouvidos, enquanto 25%, ou um quarto dos entrevistados, disse que o presidente está totalmente correto em seu posicionamento.

Tanto Jair Bolsonaro quanto Lula, seu principal rival na corrida eleitoral, já deram declarações que penderam mais para o lado russo no conflito. A pesquisa foi realizada entre segunda e quarta-feira dessa semana, com 1.000 entrevistados de todos as regiões do país. A margem de erro estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.