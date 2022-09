Maioria da população acha que crise do clima afetará habitação, diz estudo

Pesquisa da Ipsos revela que 71% dos brasileiros acreditam que as mudanças climáticas terão um efeito severo nos locais onde moram, nos próximos 10 anos. O estudo também diz que quase metade dos brasileiros acham que vão ser obrigados a mudar de endereço em até 25 anos por causa do aquecimento global.

O levantamento, com 34 países, coloca o Brasil em 3º lugar no ranking de países onde os moradores admitem que deverão se mudar. O primeiro colocado do ranking é a Índia, onde 65% das pessoas acham que precisarão trocar de endereço por causa das alterações bruscas no clima. Na Turquia, 64% da população acha que deve sair de casa, e no Brasil e na Malásia 49% das pessoas têm a mesma percepção.

Além disso, 63% dos brasileiros afirmaram que as mudanças climáticas já tiveram um efeito grave onde vivem. A média global é de 56%. O primeiro colocado da lista é o México, que registrou índice de 75%.

A pesquisa entrevistou 23.507 pessoas em 34 países, de todos os continentes. O levantamento foi feito entre os dias 22 de julho a 5 de agosto.