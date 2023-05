Maior petrolífera do mundo conclui compra da Valvoline por US$ 2,6 bilhões

Maior empresa petrolífera do mundo, a Saudi Aramco concluiu a aquisição da americana Valvoline, líder mundial em soluções automotivas e industriais. A transação foi de mais de 2,6 bilhões de dólares. A petroleira saudita será proprietária da marca no que diz respeito ao seu negócio de produtos. Já a Valvoline Inc. continua como proprietária da marca com relação aos negócios de serviços de varejo.

A operação global da Valvoline continuará sediada na cidade de Lexington, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. No Brasil, a marca é representada desde 2017 pela Usiquímica, que detém com exclusividade os direitos de uso da marca de fabricação, importação e distribuição dos produtos, além de responder pelas áreas de vendas, marketing, concepção da estratégia de negócios até a sua execução.