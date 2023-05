Maior maquete do país tem preço de mansão na praia

Com valor geral de vendas previsto de 14,2 bilhões de reais, o megaprojeto imobiliário Parque Global, em São Paulo, acaba de inaugurar a maior maquete já produzida no Brasil com investimento privado. A produção do modelo custou mais de 4 milhões de reais à incorporadora Benx — o valor de uma bela mansão na praia.

Localizado em um terreno de 218.000 m² na Marginal Pinheiros, o bairro planejado na capital paulista terá uma área residencial, com cinco torres independentes, um shopping center e um centro avançado de oncologia e hematologia, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein.

A maquete foi construída ao longo de aproximadamente cinco meses em uma área de aproximadamente 170 m² dentro do stand de vendas do empreendimento e tem torres de mais de 3,5 metros de altura. Cerca de 60 pessoas estiveram envolvidas na montagem.

“A nova maquete do Parque Global é um verdadeiro exemplo de disposição e comprometimento de todas as partes envolvidas nesse brilhante projeto, desde os arquitetos até os colaboradores que participaram da montagem. A dimensão é tão impressionante, que tivemos que reduzir a escala do parque linear, respeitando o padrão de 1 para 43 no interior do empreendimento. Trata-se de um esforço coletivo que resultou em uma verdadeira obra de arte”, comenta Ezequiel de Jesus, coordenador de projetos da Adhemir Fogassa Maquetes.

