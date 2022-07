Maior festival de motociclismo da América Latina terá camarote inclusivo

Caminhando para a sua 17ª edição, o maior festival de motociclismo da América Latina, Capital Moto Week, que acontecerá nos próximos dias, de 21 a 30 de julho, em Brasília, se prepara realizar um evento altamente inclusivo. O evento contará com um camarote solidário dedicado a Pessoas Com deficiência, que será instalado em frente ao palco principal. O espaço terá 25 m², com capacidade para cerca de 20 cadeirantes e um acompanhante cada. O local conta também com estrutura de piso elevado de quase 1 metro de altura para dar melhor visibilidade a esse público durante os mais de 70 shows previstos.

Além disso, todos os shows do palco principal terão tradução em libras; serão instaladas sinalizações de acesso PCD ao longo de todo espaço de convivência da Cidade do Motociclista. Também foram realizados treinamentos e capacitação com práticas inclusivas para as equipes que trabalham no festival atenderem a esse público da melhor maneira.

Uma das primeiras preocupações dos organizadores do evento foi a de realmente oportunizar o lema “Nada sobre nós sem nós”, adotado pelas pessoas com deficiência a nível internacional. “Isso demonstra essa determinação do Capital Moto Week pela busca da plena participação e inclusão”, argumenta Daniela Louvores, cadeirante e consultora convidada para assumir a Coordenação de Diversidade e Inclusão do CMW 2022.

O Festival espera receber cerca de 800.000 pessoas durante os 10 dias de evento. Chegando em sua 17ª edição, mais de 4 milhões de pessoas já visitaram o CMW. Motociclistas e turistas de todo o Brasil e de mais de 10 países em cinco continentes já passaram pelo evento, números que posicionam o festival como o mais importante do calendário oficial de Brasília.

