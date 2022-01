Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cabeça do grupo Uninter e maior doador privado de Bolsonaro em 2018 — 800.000 reais —, o empresário paranaense Wilson Picler pulou do barco. Está ajudando na coordenação de campanha de Moro no Paraná.