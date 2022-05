Madero apresenta números positivos ao mercado

Balanço divulgado pelo Madero nesta terça mostra que a companhia concluiu o plano de reperfilamento de dívidas dando um importante passo para a estrutura de capital do grupo.

Entre essas ações, o Madero pré-pagou 100 milhões de reais e realizou uma emissão de CRA de 500 milhões de reais, bem como alongou o saldo da dívida com os principais bancos. Com isso, os vencimentos da dívida passaram para 5 e 6 anos, fazendo com que o prazo médio que antes era em torno de 1,4 ano fosse para 3,5 anos.

Estas iniciativas contribuíram para uma redução de 92% no endividamento de curto prazo, proporcionando assim, a estrutura de capital adequada para o Grupo Madero aguardar com tranquilidade uma janela para a realização do IPO no médio ou longo prazos, com uma precificação dentro da expectativa da companhia e de seus acionistas.

No geral, o Grupo Madero registrou receita de 319,9 milhões de reais, um crescimento de 45,7%, perfazendo no período de 12 meses 1,247 bilhão de reais, e EBITDA Ajustado de 73,2 milhões de reais, um aumento de 725% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

Continua após a publicidade