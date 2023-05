Maceió e São Paulo disputam prêmio de cidade inteligente latino-americana

Maceió e São Paulo disputam o prêmio Smart City Latam, organizado pela Fira Barcelona em colaboração com a ONU Habitat. As capitais brasileiras concorrem ao prêmio Sociedade Equitativa e Colaborativa. A cidade colombiana de Medellín também compete pelo prêmio. A vencedora será conhecida no dia 24 de maio, no México.

Maceió concorre pelo programa itinerante Saúde da Gente que atendeu, desde 2022, mais de 380.000 pessoas. Já São Paulo disputa com um projeto de melhoria de moradias nas favelas. Medellín está no páreo com o impulsionamento da ciência, tecnologia e inovação como ferramenta de transformação social.

