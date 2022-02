Perdido, Lupi se une a Bolsonaro pelo voto impresso, mas não quer golpe

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi voltou a se unir a Jair Bolsonaro no fim de semana no ataque às urnas eletrônicas.

Questionar a confiabilidade das urnas é uma estratégia de Bolsonaro para colocar em dúvida uma eventual derrota nas eleições de outubro. O TSE já explicou em diferentes momentos todos os pontos que tornam o voto eletrônico seguro.

Mas o cacique do PDT não desiste. Defende a adoção do voto impresso, a partir da instalação de impressoras nas máquinas, como forma de garantir a “conferência” do voto. A mensagem de Lupi não deixa dúvidas: se o partido quer imprimir o voto, é porque o atual sistema não é confiável aos olhos dos pedetistas.

“Nós, do PDT, temos uma posição histórica sobre a urna eletrônica. Nós sempre achamos isso há mais de 20 anos, desde a sua introdução, que a urna eletrônica deveria ter a impressão do voto ao lado, com uma impressora com uma tela transparente para se conferir o voto e depois ir para a urna”, diz Lupi.

O casamento com o bolsonarismo é claro. Mas Lupi, ironicamente, diz que é contra o “golpe” que Bolsonaro supostamente arquiteta ao atacar a confiabilidade do sistema eleitoral. O cacique pedetista consegue desacreditar o voto eletrônico e, ao mesmo tempo, dizer que confia no TSE.

“Nós nunca vamos defender o que Bolsonaro quer: voltar ao voto manual, ameaçar a democracia e levar suspeição sobre a sua derrota certa. Nós confiamos no TSE, na lisura, na democracia e na imparcialidade (da justiça)”, diz Lupi.

"Bolsonaro quer avisar um golpe que ele quer preparar pela derrota certa. O PDT jamais aceitará golpe, principalmente dessa 'coisa ruim' que está em Brasília", segue o pedetista.