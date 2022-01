Lupi quer seu filho como deputado federal pelo Rio

Leonardo Lupi, filho do cacique maior do PDT, Carlos Lupi, tentará se eleger deputado federal no Rio. O jornalista ocupa hoje o posto de secretário de Criatividade e Inovação da fundação do partido.

A Fundação Leonel Brizola-Alberto Pasqualini promove cursos e seminários de formação política de inclinação trabalhista. Léo Lupi, como é conhecido no Rio, tem uma militância forte na juventude do PDT, a chamada Juventude Socialista.

Dizem no partido no Rio que a tentativa dele, que nunca teve cargo eletivo, concorrer neste ano foi uma demanda da militância da legenda, mas até as pedras portuguesas que ficam em frente ao QG de Lupi no centro do Rio sabem que é o pai quem está dando uma forcinha para o filho.