Luna vai ser demitido da Petrobras? A resposta é não

Levado por Jair Bolsonaro para presidir a Petrobras, o general Joaquim Luna, que comandava Itaipu, passou a ser alvo, nesta quinta, de uma série de rumores sobre sua possível demissão do comando da estatal.

Luna, que tem linha direta com o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e com outros interlocutores do governo, passando pelo próprio presidente da República, segue firme no cargo. Não há, segundo uma fonte privilegiada da Petrobras, nenhum comunicado a ser feito ao mercado sobre troca no comando da estatal.

Em português claro, apesar de muita gente no governo colaborar para a rede de intrigas que tenta enfraquecer Luna no comando da estatal, o general fica onde está.