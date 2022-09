Lula voltará a pedir votos em Minas Gerais nesta semana

Na próxima sexta, Lula vai voltar a Minas Gerais para uma agenda com Alexandre Kalil em Ipatinga, no chamado Vale do Aço. Kalil tem explorado na campanha o suposto “abandono” da região durante o governo mineiro de Romeu Zema. Ao lado de Lula, ele vai buscar apoio na região para, se eleito, realizar a reestruturação da malha rodoviária no vale.

“Nós estamos vivendo a era do descaso e da omissão do estado com todos os mineiros, e no Vale do Aço a situação não é diferente. Essa região está parada, praticamente morta há 20 anos. Temos que fazer com que o Vale do Aço volte a ser o que era. Para isso, termos que promover a reestruturação da malha rodoviária. É um absurdo rodarmos na Rodovia da Morte, como a BR-381 é conhecida. E o presidente Lula vai resolver esse problema histórico, que já dizimou tantas famílias mineiras”, diz Kalil.