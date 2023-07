Lula volta a provocar Campos Neto por juros: ‘É teimoso, é tinhoso’

Lula voltou a mandar recados ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta terça, ao falar dos juros no Brasil. “O presidente do Banco Central é teimoso, é tinhoso”, disse o petista ao falar da demora da instituição em reduzir a taxa de juros no país.

Para o petista, a postura da instituição chefiada por Campos Neto “não tem mais explicação”. “Precisamos garantir que o Brasil não jogue fora mais uma oportunidade. Você percebe que as pessoas, que estavam pessimistas, estão vendo que o dólar caiu, estão vendo a economia crescer, estão vendo sinais de que o salário vai crescer, o emprego vai crescer, ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas. A inflação tá caindo e logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, é tinhoso, mas não tem mais explicação”, disse Lula em sua live semanal.

Lula ainda festejou a aprovação da reforma tributária. “As pessoas querem que a economia cresça, querem que esse crescimento seja repartido entre todos os brasileiros, as pessoas querem trabalhar, querem ganhar mais, as pessoas querem ter escola de qualidade e tudo isso é o que a gente está tentando construir reduzindo a capacidade de pagamento de imposto, mas aumentando a quantidade de pessoas que vão pagar. O governo pode cobrar menos, mas arrecada mais porque tem mais gente pagando. E a gente então inibe a sonegação”, disse Lula.