Lula virou o terror dos trabalhadores que investiram na Eletrobras

Emissários da cúpula da Eletrobras tentam abrir diálogo com Lula. O ataque do petista à empresa derrete as ações e penaliza, sobretudo, trabalhadores que usaram o FGTS para investir.

O PT e o presidente, como se sabe, atuam para invalidar a privatização da companhia. “Foi feito uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir a maioria na Eletrobras”, disse Lula ao anunciar que o governo buscará a Justiça para anular o contrato.

Presidente da companhia, Wilson Ferreira Júnior disse a Victor Irajá, do Radar Econômico, que lamenta a posição do presidente: “Muito triste as falas dele”.

Cerca de 370.000 trabalhadores e trabalhadoras investiram 6 bilhões de reais de suas contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em compras de ações da Eletrobras, a estatal de energia privatizada pelo governo de Jair Bolsonaro.