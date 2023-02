Lula viaja aos EUA para se reunir com Joe Biden e deputados democratas

Lula e sua comitiva viajam nesta quinta-feira para os Estados Unidos, na segunda viagem internacional do presidente neste mandato (Argentina e Uruguai foram os primeiros destinos). Em Washington, ele deve se reunir com o presidente Joe Biden na Casa Branca, no fim da tarde desta sexta.

Também na sexta, o brasileiro tem encontros marcados com o senador Bernie Sanders, com deputados do partido Democrata e com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais.

Segundo o Palácio do Planalto, o presidente será acompanhado pelos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Anielle Franco (Igualdade Racial), pelo assessor especial Celso Amorim, pelo secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e pelo senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado.

Lula foi convidado por Biden a visitar os Estados Unidos no dia 9 de janeiro, quando os dois conversaram sobre os ataques terroristas promovidos em Brasília na véspera por golpistas bolsonaristas. Na reunião desta sexta, os presidentes devem tratar de desafios ligados à radicalização política e ao discurso de ódio no espaço virtual, que atingem os dois países.

A “reativação do compromisso brasileiro com a conservação ambiental e a busca de um maior engajamento dos países desenvolvidos no cumprimento de seus compromissos de financiamento na área climática” também deverão estar na pauta, segundo o Planalto.

No campo econômico, a intenção é dinamizar investimentos, em transição energética e geração de energia limpa, por exemplo, e aumentar a integração das cadeias produtivas. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil — atrás apenas da China — e o principal destino de exportações de produtos industrializados brasileiras.

“Especial atenção ainda ao impulsionamento da agenda de direitos humanos, em particular em temas como: o combate a fome e à pobreza em âmbito global, os direitos dos povos indígenas e o combate ao racismo, além da integração dos dois milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, nossa maior comunidade no exterior”, informou a Presidência.

Lula deve retornar ao Brasil no início da tarde do sábado.