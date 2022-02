Lula venceria todos os cenários de 2º turno, aponta pesquisa Ipespe

Líder disparado nas simulações de 1º turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os cenários de 2º turno em que foi testado na pesquisa Ipespe divulgada na manhã desta sexta-feira, encomendada pela XP.

O levantamento foi realizado entre segunda e quarta-feira desta semana, com 1.000 entrevistados por telefone, em uma amostra representativa do eleitorado brasileiro. 21 a 23 de fevereiro de 2022. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.

Veja os cinco cenários com o petista:

Lula – 54%

Jair Bolsonaro – 32%

Branco / nulo / não votaria / não soube / não respondeu – 14%

Lula – 52%

Sergio Moro – 31%

Branco / nulo / não votaria / não soube / não respondeu – 17%

Lula – 51%

Ciro Gomes – 25%

Branco / nulo / não votaria / não soube / não respondeu – 24%

Lula – 54%

João Doria – 29%

Branco / nulo / não votaria / não soube / não respondeu – 18%

Lula – 55%

Eduardo Leite – 17%

Branco / nulo / não votaria / não soube / não respondeu – 28%

A pesquisa também testou cenários sem Lula, mas com o presidente Jair Bolsonaro, que só aparece numericamente à frente do governador gaúcho Eduardo Leite — que negocia uma possível filiação com o PSD para disputar o Planalto, depois de perder as prévias do PSDB para Doria.

Veja os cenários a seguir:

Ciro Gomes – 47%

Jair Bolsonaro – 35%

Branco / nulo / não votaria / não soube / não respondeu – 18%

João Doria – 39%

Jair Bolsonaro – 36%

Branco / nulo / não votaria / não soube / não respondeu – 25%

Branco / nulo / não votaria / não soube / não respondeu – 35%

Sergio Moro -33%

Jair Bolsonaro 32%

Jair Bolsonaro – 39%

Eduardo Leite -35%

Branco / nulo / não votaria / não soube / não respondeu – 26%