Lula venceria todos os cenários de 2º turno, aponta Ipespe

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira aponta que o ex-presidente Lula venceria em todos os cenários de segundo turno em que foi testado. Contra o presidente Jair Bolsonaro, segundo colocado no levantamento, a diferença é de 20 pontos percentuais.

O levantamento foi encomendado pela XP e foi realizado entre segunda e quarta-feira dessa semana, com 1.000 entrevistados de todos as regiões do país. A margem de erro estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.

Veja a seguir os resultados da pesquisa:

Lula – 53%

Jair Bolsonaro – 33%

Branco / nulo / não votaria / não sabe / não respondeu – 14%

Lula – 51%

Sergio Moro – 30%

Branco / nulo / não votaria / não sabe / não respondeu – 19%

Lula – 55%

Eduardo Leite – 29%

Branco / nulo / não votaria / não sabe / não respondeu – 17%

Lula – 53%

João Doria – 29%

Branco / nulo / não votaria / não sabe / não respondeu – 18%

Lula – 50%

Ciro Gomes – 25%

Branco / nulo / não votaria / não sabe / não respondeu – 26%

Ciro Gomes – 47%

Jair Bolsonaro – 26%

Branco / nulo / não votaria / não sabe / não respondeu – 17%

João Doria – 38%

Jair Bolsonaro – 37%

Branco / nulo / não votaria / não sabe / não respondeu – 25%

Sergio Moro – 33%

Jair Bolsonaro – 33%

Branco / nulo / não votaria / não sabe / não respondeu – 34%

Jair Bolsonaro – 40%

Eduardo Leite – 35%

Branco / nulo / não votaria / não sabe / não respondeu – 26%