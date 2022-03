Lula vence em todos os cenários de 2º turno; Bolsonaro perde em todos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Instituto FSB Pesquisa mostra que, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 54% a 35%.

O instituto simulou ainda quatro cenários de segundo turno nas eleições presidenciais de outubro. Lula venceria Sergio Moro por 53% a 32%. O petista também ganharia de João Doria por 54% a 22%. Na disputa com Ciro Gomes, Lula teria 50% dos votos contra 29% do pedetista. Já contra Eduardo Leite, Lula faria 54% dos votos contra 26% do ainda tucano.

A pesquisa mostra que Jair Bolsonaro perderia, no segundo turno, para todos os concorrentes. Ciro Gomes venceria Bolsonaro por 52% a 36%. Moro seria eleito contra Bolsonaro por 43% a 36%. Doria venceria o presidente por 44% a 38%. Eduardo Leite faria 46% dos votos contra 38% de Bolsonaro.

O Instituto FSB ouviu 2.000 pessoas das 17h do dia 18 às 15h do dia 20, e a pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09630/2022.