Lula vai participar de três atos de campanha em quatro dias nesta semana

Dias depois de reconhecer que teve “uma participação mais acanhada” no primeiro turno da campanha para as eleições municipais deste ano, o presidente Lula vai participar de três comícios de candidatos do PT e do PSOL nesta semana, em quatro dias.

A série de viagens começa nesta quarta-feira, quando ele irá a Natal “acompanhar obras importantes da área do transporte, de logística, de quatro novos institutos federais do Rio Grande do Norte”, segundo o ministro Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência.

Na capital potiguar, o presidente prestigiará a deputada federal Natália Bonavides (PT), que foi para o segundo turno com 28,45% dos votos válidos, contrariando o que apontavam pesquisas eleitorais. O também deputado Paulinho Freire (União Brasil) teve 44,08% e é o favorito no pleito. Com 23,95%, o terceiro colocado, Carlos Eduardo (PSD), decidiu não apoiar nenhum dos adversários.

Na quinta, ele seguirá para Salvador, onde a disputa acabou no último dia 6 com a reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil), com 78,67% dos votos válidos. Na capital baiana, haverá um anúncio de expansão do programa de incentivo financeiro-educacional Pé-de-Meia no estado. Lula também deverá acompanhar obras do Novo PAC.

No dia seguinte, o petista fará um evento em São Paulo para apresentar um balanço e novas ações do Acredita, programa que oferece crédito com taxas de juros diferenciadas para pequenos empreendedores.

Na noite de sexta-feira, ele deverá ir a Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, para apoiar o prefeito José de Filippi Jr., do PT, que é candidato à reeleição e passou para o segundo turno com 45,09% dos votos válidos.

No segundo turno, o petista vai enfrentar Taka Yamauchi, do MDB, que obteve 47,39% dos votos válidos e recebeu o apoio do terceiro colocado, Márcio da Farmácia (Podemos), que recebeu 6,09%.

No sábado, na capital paulista, Lula deverá participar de ato de campanha Guilherme Boulos (PSOL), que recebeu 29,07% dos votos válidos e vai enfrentar o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que teve 29,48%, no próximo dia 27.

Ainda não está confirmado, mas a agenda pessoal do presidente poderá incluir ainda uma passagem por Mauá, também na Região Metropolitana de São Paulo, onde o prefeito Marcelo Oliveira, do PT, obteve 45,13% dos votos válidos, contra 35,56% de Átila Jacomussi (União Brasil).

Na semana passada, Lula participou de um comício de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e esteve em Belém, onde declarou apoio a Igor Normando (MDB).

Em tempo: o Partido dos Trabalhadores tem candidatos em 13 das 51 cidades que terão segundo turno nestas eleições, sendo quatro delas em capitais.