Lula vai ouvir Lira, Renan, prefeito de Maceió e governador sobre Braskem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ouvir os principais líderes políticos de Alagoas no Palácio da Alvorada nesta terça-feira, às 9h30, sobre a situação atual e possíveis soluções para as consequências desastrosas do afundamento do solo em bairros de Maceió provocado pelas minas de sal-gema da Braskem.

Estarão à mesa os rivais Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB); o prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas (PL) e o governador Paulo Dantas (MDB); os ministros dos Transportes, Renan Filho (MDB), e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT); e os senadores Fernando Farias (MDB) e Rodrigo Cunha (Podemos).

A ideia inicial de Lula é receber dos chefes dos Executivos municipal e estadual uma atualização sobre a mina 18, localizada sob a Lagoa Mundaú, que já havia deixado a Defesa Civil de Maceió em alerta máximo desde 30 de novembro, desabou parcialmente no domingo, e outras minas abertas pela Braskem para a exploração de sal-gema.

Um tema que será inevitável é a CPI da Braskem, prestes a ser instalada no Senado a pedido de Renan Calheiros. O emedebista afirma que os principais objetivos da comissão de inquérito são apurar a responsabilidade jurídica da Braskem e, assim, levar a petroquímica ao pagamento de indenização à população vítima de evacuações e afundamentos de solo e ao Estado de Alagoas.

Continua após a publicidade

“Em um momento como este, a gente não deve colocar questões político-partidárias à frente das necessidades das pessoas e da estabilização do desastre. O grande problema é que a Braskem alardeia que fez um acordo (com a prefeitura de Maceió), mas não estabilizou o risco de desastre”, disse Renan Filho, que foi governador de Alagoas de 2015 a 2022.

O ministro dos Transportes afirmou que a Braskem cometeu um crime ambiental que “precisa ser sanado”. “Tem 34 outras minas (além da mina 18, que desabou). Imagina se uma parcela delas apresentar esse nível de problema”, acrescentou.