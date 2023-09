Lula vai finalmente receber Roberto Campos Neto no Planalto

Lula vai se reunir às 17h30 desta quarta-feira com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no Palácio do Planalto. Será a primeira reunião entre os dois desde o início do governo, há quase nove meses.

O encontro está na agenda oficial do presidente, divulgada há pouco, e também terá a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A pauta não foi divulgada até o momento.

Segundo a Secom, o pedido da reunião partiu de Campos Neto.

Esta não será, no entanto, a primeira vez conversa entre os dois. Lula recebeu o chefe do BC durante a transição, no dia 30 de dezembro do ano passado, no hotel em que estava hospedado em Brasília.

Nos primeiros meses do governo, o presidente não poupou críticas contra Campos Neto, por conta da manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Nos últimos dois meses, a Selic caiu para 13,25% e 12,75%.

Continua após a publicidade

No comando do Banco Central desde fevereiro de 2019, Campos Neto foi indicado para o cargo pelo então presidente Jair Bolsonaro, com o apoio do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Com a decisão do Congresso de dar autonomia à instituição, ele terá mandato até 2024.

Publicidade

Siga