Lula vai divulgar resultados de avaliação censitária de alfabetização

O presidente Lula vai participar na manhã desta terça da divulgação dos resultados da primeira avaliação censitária de alfabetização, que ocorrerá durante reunião no Palácio do Planalto sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que foi lançado pelo MEC em junho do ano passado.

O ministro da Educação, Camilo Santana, governadores e secretários estaduais de Educação também participam do evento, prevista para as 10h.

Segundo o Planalto, o Indicador Criança Alfabetizada foi calculado a partir do alinhamento nacional dos dados consolidados pelas avaliações aplicadas em 2023, nos estados.

O foco da política federal está “em assegurar que todos os estudantes brasileiros estejam alfabetizados ao final do 2° ano do ensino fundamental, além de recompor as aprendizagens, com ênfase na alfabetização de todas as crianças matriculadas no 3°, 4° e 5° ano afetadas pela pandemia”, de acordo com o governo.

Desde o lançamento, o compromisso teve adesão de 5.558 municípios e de todos os estados brasileiros, que receberam o investimento de mais de 1 bilhão de reais.