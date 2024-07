Lula vai assinar lei de incentivo à reciclagem em evento no Planalto

O presidente Lula vai participar nesta quarta-feira da reunião do Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, no Palácio do Planalto. O evento do CIISC está marcado para começar às 11h.

Durante a reunião, ele vai assinar a Lei de Incentivo à Reciclagem e anunciar medidas de incentivo aos catadores do país, como o Novo Cataforte e o Conexão Cidadã, em parcerias da Secretaria-Geral com Caixa Econômica Federal, Fundação Banco do Brasil, BNDES e ministérios das Cidades e do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

O encontro reúne seis movimentos nacionais e representantes de 19 ministérios.