Lula vai ao CCBB nesta quinta se reunir com parlamentares aliados

Depois de um dia cheio de agendas institucionais em Brasília, Lula vai começar esta quinta-feira visitando pela primeira vez o centro de transição, localizado no Centro Cultural Banco do Brasil, e terá uma reunião com parlamentares das bancadas aliadas. A visita do presidente eleito ao CCBB está prevista para as 10h.

Na noite desta quarta, depois de visitar o TSE, o STF e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, Lula concedeu entrevista coletiva e disse que também deverá ir ao STJ nesta quinta, antes de retornar a São Paulo. A agenda ainda não foi divulgada pela sua assessoria.

“Eu precisava vir a Brasília conversar com as instituições”, comentou o petista, acrescentando que irá para São Paulo nesta quinta se preparar para a viagem ao Egito, na manhã da próxima segunda-feira, para participar da COP-27.