Lula vai anunciar nesta quinta a última leva de ministros do governo

Depois de passar longos dias barganhando com caciques partidários a divisão de poder no futuro governo, Lula vai anunciar nesta quinta, por volta de 11h, a última leva de ministros que integrarão o inchado primeiro escalão da gestão petista.

O presidente eleito deve confirmar a escolha de Simone Tebet para o Planejamento, Renan Filho nos Transportes e Jáder Filho em Cidades, todos do MDB. Além dos emedebistas, Lula de formalizar Marina Silva no Meio Ambiente e Carlos Lupi na Previdência.

União Brasil e PSD ficarão com três ministérios cada. Os nomes foram ajustados nesta quarta-feira com Lula. O PSOL terá Sonia Guajajara no Ministério dos Povos Originários. PV e integrantes da bancada evangélica ainda lutam por um espaço no governo.