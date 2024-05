Lula vai à abertura da Marcha dos Prefeitos após crise por desoneração

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula vai participar na manhã desta terça da solenidade de abertura da 25ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Munícipios, mais conhecida como “Marcha dos prefeitos“. O petista vai prestigiar os gestores municipais após a crise que se instalou por conta da suspensão da desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027, a pedido do governo, no fim do mês passado.

A estimativa da Confederação Nacional dos Municípios é que cerca de 10.000 prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores estejam presentes no evento, que acontece até quinta-feira.

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, também deverão participar da abertura, nesta segunda.